Homem é preso após ameaçar ex de morte por mensagens de aplicativo

O homem chegou a agredir a vítima e fazer ameaças na presença dos policiais. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia

Um homem foi preso em flagrante na tarde desse domingo (28), no bairro Jacintinho, em Maceió, após enviar mensagens via aplicativo com ofensas à ex-companheira, descumprir medidas protetivas de urgência e ameaçá-la de morte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da Patrulha Guardiã, do 13º Batalhão, foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que vinha sendo perseguida pelo ex-companheiro, que, além de desrespeitar a medida protetiva concedida pela Justiça, enviava mensagens por aplicativo com xingamentos e palavras de baixo calão contra sua honra.

A mulher também informou aos policiais que foi agredida fisicamente pelo suspeito.

Durante o atendimento da ocorrência, na presença da guarnição e de testemunhas, o homem voltou a ameaçar a ex-companheira de morte. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes.

Na unidade policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto na Lei Maria da Penha. O descumprimento das medidas protetivas também foi registrado e será analisado pelas autoridades competentes.

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