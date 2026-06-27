“Foi magia!” | Homem flagrado em motel com suposta rival da esposa alega feitiço e vira assunto nas redes

Uma história inusitada, que lembra roteiro de novela, viralizou nas redes sociais após um homem ser flagrado em um motel com a mulher apontada como a maior inimiga de sua esposa.

Segundo relatos que circulam na internet, a situação gerou revolta não apenas pela suposta traição, mas principalmente pela identidade da acompanhante, que teria uma relação conturbada com a companheira do homem.

Na tentativa de se justificar, o marido afirmou que teria sido vítima de um suposto feitiço e que estaria sob influência de uma “magia” quando foi ao encontro da mulher.

A explicação, no entanto, não convenceu a esposa e rapidamente se transformou em alvo de brincadeiras e memes nas redes sociais. Internautas ironizaram a situação, com comentários afirmando que “o encanto acabou quando a esposa apareceu”.

Não há informações confirmadas sobre o local, a data do ocorrido ou a identidade dos envolvidos. Grande parte das informações divulgadas até o momento baseia-se em relatos e vídeos que circulam nas plataformas digitais.

O episódio segue repercutindo e dividindo opiniões entre os usuários da internet, que alternam entre o humor e as críticas à situação.

VÍDEO:

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