Flay se refresca em banho de mangueira e ostenta curvas com micro biquíni

Flay não perde a oportunidade de mexer com o emocional dos seus seguidores nas redes sociais. Através de uma publicação recente em seu perfil do Instagram, a participante do BBB 2020 aproveitou um dia de muito calor e resolveu se refrescar em um delicioso banho de mangueira. O registro foi alvo de muitos elogios carinhosos. As nformações são do Spinoff.

+ Giovanna Ewbank encanta com corpaço de fio-dental e eleva clima com beleza natural

Para quem acompanhou a 20° temporada do reality show, sabe que a influenciadora digital foi uma das principais nomes da edição. Durante a sua trajetória, a musa protagonizou brigas, discussões, fechou alianças, conquistou provas e venceu paredões contra rivais no jogo.

Flay explana corpaço de fio-dental em banho de mangueira

Na postagem em questão, a vencedora do The Masked Singer Brasil surgiu se refrescando no quintal da sua casa em São Paulo. Para o momento quente, a morena escolheu um conjunto de biquíni fio-dental branco com vermelho. A peça de verão que tem a temática da Hello Kitty, personagem marcante dos desenhos, evidenciou totalmente as curvas desenhadas do seu corpo.