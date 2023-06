Flay usa biquíni PP e mostra corpo sensual e bronzeamento no volume

Flayslane, ex-participante do Big Brother Brasil, cantora e influenciadora digital, resolveu aproveitar o sol para tomar um belo bronze na tarde deste sábado (03).

“Bom dia pra vocês”, disparou a musa na legenda da publicação. No clique, Flayslane, que já conta com nada mais, nada menos que 7,5 milhões de seguidores em seu Instagram oficial, surge com um biquíni rosa pra lá de chamativo e revelando seu shape trincado.

“O dia que a Flay tiver um defeito, o mundo vai acabar”, disparou um seguidor no campo de comentários. “Já pensou tomar um sol com uma deusa dessas? Meu sonho”, brincou mais um, com emojis de coração ao lado.

Durante entrevista cedida ao programa ‘Fantástico‘, Flayslane comentou mais sobre os problemas que enfrentou com o ‘chip da beleza’.

“O ‘chip da beleza’ é um implante de hormônios no tecido subcutâneo, logo abaixo da camada superficial da pele. Normalmente, é composto por gestrinona, um hormônio que tem efeitos anabolizantes semelhantes à testosterona, ou composto pela própria”, disse Flay.

“O chip estava me impedindo de emagrecer, fazendo exercício, fazendo dieta e não fluía”, finalizou.

(*Metropolitana FM)