Giovanna Ewbank encanta com corpaço de fio-dental e eleva clima com beleza natural

Apresentadora conquistou mais de 170 mil curtidas com a sequência de cliques!

Em registro recente, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, de 35 anos, fez disparar os corações de seus fãs e admiradores ao surgir radiante com um biquíni fininho todo no tom preto, chamando atenção com o seu corpaço escultural para as lentes da câmera. Na ocasião, a esposa do ator Bruno Gagliasso impressionou com a sua barriguinha sarada no clique na piscina e conquistou mais de 170 mil curtidas dos internautas.

“Golden hour”, escreveu Giovanna Ewbank na legenda da publicação, esbanjando o seu corpaço escultural e bumbum redondinho no registro em Fernando de Noronha, além de encantar com toda a sua beleza natural. Nos comentários, choveram elogios para a estrela.