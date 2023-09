Ex-BBB Flay leva fãs à loucura com cliques na piscina: “Que perfeição”

A ex-BBB Flay ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar cliques curtindo o dia na piscina

Os fãs foram à loucura com os cliques da ex-BBB e encheram a publicação de curtidas e elogios. “Gata”, disse uma seguidora. “Linda demais”, escreveu outra. “Musa”, falou uma fã. “Que perfeição”, comentou mais uma. “Gostosa”, falou a também ex-BBB Larissa Santos, que participou da edição desse ano.

+ Vídeo | Ex-BBB Natália prova fio-dental e ostenta corpaço sarado

Os fãs foram à loucura com os cliques da ex-BBB e encheram a publicação de curtidas e elogios. “Gata”, disse uma seguidora. “Linda demais”, escreveu outra. “Musa”, falou uma fã. “Que perfeição”, comentou mais uma. “Gostosa”, falou a também ex-BBB Larissa Santos, que participou da edição desse ano.

+ Biquíni finíssimo usado por Gabi Martins escandaliza fãs: “Bora dar uma voltinha?”

Vale lembrar que Flay está solteira. No último domingo, 3, ela usou as redes sociais para comunicar os fãs sobre o fim de seu noivado com Pedro Maia, sem revelar o motivo do término. “Em respeito a todos que me acompanham aqui e torcem pela minha felicidade, preciso informar que o meu noivado chegou ao fim! Fiquem com Deus, logo, logo estou aqui com vocês”, disse ela. Ele também comentou sobre a separação nos stories do Instagram. “A vida é feita de ciclos e o meu com a Flay encerrou. Obrigado pelo carinho de quem torceu”, comentou.

Confira as fotos:

Mãe de Flay passa por cirurgia complexa

No mês passado, a ex-BBB Flay usou suas redes sociais para revelar que sua mãe, Dona Lucilene, precisou passar por uma cirurgia complexa e está internada para se recuperar. Através de seus stories, a cantora compartilhou uma foto segurando a mão de sua mãe, que está deitada em uma cama de hospital.

+ Geisy Arruda causa alvoroço com decote explosivo e mostra maquinha

Sem revelar o motivo do procedimento, ela desabafou sobre o momento complicado com seus seguidores. “Minha vez de cuidar de quem tanto cuidou de mim! Até algumas semanas eu nunca imaginei estarmos vivendo isso, mas já que nossa fé está passando por provação, vamos juntas mãezinha, vencendo mais essa batalha!”, disse ela em um trecho.