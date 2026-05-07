Flagrante em motel | Marido surpreende esposa com outro e vídeo viraliza

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite de quarta-feira (06) mostra o momento em que um homem flagra a esposa acompanhada de outro homem dentro de um quarto de motel. As imagens rapidamente ganharam repercussão online.

Flagrante gerou discussão

Na gravação, a mulher — identificada apenas como Grazi — é surpreendida pelo companheiro no quarto. O homem demonstra revolta ao descobrir a situação, enquanto o outro envolvido aparenta surpresa com a chegada dele.

Apesar do clima de tensão, não há registro de agressões físicas nas imagens.

Saída do local

Após o episódio, a mulher se veste e deixa o local, solicitando um transporte por aplicativo. O vídeo termina sem maiores desdobramentos no próprio ambiente.

Local não confirmado

Até o momento, não há confirmação oficial sobre onde o caso ocorreu. No entanto, durante a gravação, o homem menciona a cidade de Macaé, o que levou internautas a associarem o episódio ao município.

Repercussão nas redes

O conteúdo viralizou rapidamente, gerando grande volume de comentários e debates entre usuários, principalmente sobre exposição da vida privada e limites na divulgação de situações pessoais.

VÍDEO:

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