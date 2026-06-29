Filho mata a mãe e troca celular e dinheiro dela por drogas em MG

Após matar a mãe, o filho pegou R$ 180 e o celular da vítima para trocar por drogas; ele confessou o crime à polícia

Uma mulher de 63 anos foi morta em Lambari, no Sul de Minas Gerais, pelo próprio filho, de 28 anos, após uma discussão. O corpo dela foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (29/6). Depois de matar a mãe, o suspeito roubou o celular, o cartão e o dinheiro dela para trocar por drogas. Ele foi preso na casa de um amigo, onde se encontrava após o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, militares foram abordados na rua Manoela Nogueira da Mota, bairro Vista Verde, por um homem que relatou preocupação com a sogra. Ele contou aos militares que recebeu uma mensagem estranha no WhatsApp.

Segundo ele, um áudio foi enviado pelo celular da sogra, mas quem gravou foi o filho dela. Na mensagem, o homem disse que a mãe teria “viajado na dele”.

Ao chegarem na casa, os policiais ouviram a TV ligada e em volume muito alto. Eles entraram pela porta dos fundos e encontraram o corpo da mulher no banheiro, já sem os sinais vitais, e coberto. Havia muito sangue e lesões na face dela, além de muitos itens revirados na casa.

Filho confessou à polícia

Segundo a ocorrência, a mulher possuía uma medida protetiva de urgência contra o filho. Após as buscas da polícia, o suspeito foi localizado no bairro Sertãozinho, na casa de um amigo. Ele estava deitado em um dos quartos.

Aos militares, o homem relatou que pediu dinheiro, mas a mãe se recusou a dar. A partir daí os dois teriam começado uma discussão, que se agravou e evoluiu para uma agressão. Nesse momento, a mulher teria caído e batido com a cabeça. Ao perceber que a mãe estava sem vida, o suspeito arrastou o corpo até o banheiro.

Depois do crime, o homem roubou o celular e o cartão de crédito da mãe, além de R$ 180. Ele contou que saiu de casa com esses pertences da mãe e trocou por drogas.

Os militares tentaram rastrear o celular da mulher, mas não conseguiram. O homem foi levado para a delegacia de plantão de Lambari e preso em flagrante por latrocínio.

Mensagem de pesar da Prefeitura

A Prefeitura de Lambari publicou mensagem nas redes sociais lamentando a morte da professora Patrícia de Lourdes Pereira Borges. “Nesse momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, alunos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a professora Patrícia”, diz nota.

Além disso, a prefeitura cancelou as aulas na rede municipal nesta segunda-feira (29/6) e na terça-feira (30/6).

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