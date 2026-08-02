Dor, falta de libido e questões que não devem ser normalizadas no sexo

Dor durante o sexo, falta de libido e submissão para agradar o parceiro são situações que não devem ser ignoradas, segundo especialista

Embora já tenha superado alguns estigmas, o sexo ainda é cercado de tabus para muitas pessoas. Por conta disso, muitas mulheres acabam normalizando situações de desconforto que não devem ser negligenciadas. Dores na relação, falta de libido, submissão a práticas para agradar o parceiro e insatisfação com o próprio corpo são exemplos de sinais que merecem atenção.

Mulheres são as mais afetadas

Monik Monteiro, professora de pós-graduação em sexualidade, revela ao Metrópoles que a rotina clínica recebe principalmente mulheres heterossexuais com esse tipo de queixa. “Muitas têm relação sexual com seus maridos por obrigação e não por desejo”, alerta sobre o fato de esse cenário ser um tipo de violência.

“A prática, o ritmo, a intensidade do sexo deve ser sempre alinhado entre o casal”, prossegue a docente do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê).

A especialista também chama atenção sobre como o consumo de pornografia cria expectativas irreais e afeta a percepção sobre o sexo. “A pornografia releva um sexo sem frustrações, com base em um roteiro. O ato de verdade não é assim, envolve frustrações, realizações, desejo e entrega. Hoje nós vivemos no tempo onde a performance sexual fala mais alto do que a qualidade”, comenta.

Fique atento!

Por último, Monik destaca os principais pontos de atenção que devem ser observados, especialmente pelas mulheres, para que a transa não passe a normalizar situações problemáticas.

Dores e incômodos na relação;

Falta de libido;

Falta de acordo entre os parceiros;

Não conhecer o próprio corpo e o que gera prazer;

Substituição exagerada do sexo real pela pornografia.

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