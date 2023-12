Deborah Secco aposta em roupa de crochê reveladora e causa

Com roupa de crochê ousada, Deborah Secco se exibe em foto no espelho e causa ao mostrar curvas desenhadas; veja o clique

A atriz Deborah Secco causou ao revelar suas curvas em mais um clique. Dias após aparecer nua em um camarim, a famosa surgiu no mesmo lugar usando uma roupa de crochê e não passou despercebida. As informações são de Caras.

Nesta quinta-feira, 14, a artista compartilhou os registros do que fez nos últimos dias o clique de abertura comoveu os internautas. Isso porque, a musa ousou no look e ostentou seu corpaço bem torneado.

“Dump da primeira quinzena de Dezembro… Fim de ano por aqui…”, disse ela na legenda ao revelar sua vida pessoal. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. “Essa foto no espelho é perfeita”, admiraram. “Maravilhosa”, definiram outro.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco impressionou ao mostrar como foi a festa de sua filha com Hugo Moura, Maria Flor. A única herdeira da atriz ganhou um evento com decoração luxuosa para celebrar seus 8 anos.

Deborah Secco chama a atenção ao combinar looks com a filha

Sempre sintonizadas, a atriz Deborah Secco encantou ao compartilhar uma série de fotos especiais com sua única filha com o ator Hugo Moura, Maria Flor. Tempos atrás, a artista fez o álbum cheio de estilo com a herdeira e chamou a atenção.

Isso porque, a dupla apareceu combinando algumas roupas e, em outros momentos, vestindo combinações cheias de atitude e mega modernas. Fazendo caras e bocas no espelho, elas deram show de beleza.

“Tbt dos nossos lookinhos! Só amor por aqui…”, escreveu Deborah Secco ao resgatar os cliques inéditos com Maria Flor. Nos comentários, os internautas encheram as musas de elogios. “Lindas”, admiraram vários.