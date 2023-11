Deborah Secco esbanja bumbum perfeito de fio-dental e ostenta corpaço sarado

Atriz encantou a web com o registro e conquistou mais de 720 mil curtidas com o registro praiano!

Em registro recente, a atriz Deborah Secco, de 42 anos, elevou a temperatura nas redes sociais ao posar pleníssima com um biquíni fininho todo no tom preto, enquanto aproveitava o dia ensolarado para renovar o seu bronzeado natural. Na ocasião, a protagonista de ‘Elas por Elas‘, da TV Globo, enfatizou o seu bumbum redondinho para as lentes da câmera e conquistou mais de 720 mil curtidas dos internautas.

+ Aline Campos ostenta corpaço escultural de biquíni e aglutina elogios

“Sendo feliz… Do stories para o feed!”, escreveu Deborah Secco na legenda da publicação, impressionando com as suas curvas dançantes e pele bronzeada na sequência praiana, além de encantar com toda a sua beleza natural e pernões torneados. Nos comentários, a atriz colecionou elogios dos admiradores.

+ Juliette ostenta corpaço sarado com fio-dental na banheira com espuma

“Olha o biquíni da gata. Em mim só serviria pra uma banda”, escreveu uma seguidora primeiramente. “Como consegue ser tão perfeita”, destacou outra admiradora. “Deborah Secco só pode ter sido desenhada por Deus quando ele estava namorando na beira do mar”, disparou mais uma fã, dentre várias mensagens elogiosas para a estrela da TV Globo.

+ Adriane Galisteu exibe barriga sarada ao renovar o bronzeado: “Mulher espetacular”

Recentemente, Deborah Secco se declarou bissexual e detalhou seu romance com outras mulheres. “Quando elas são muito incríveis e interessantes, me seduzem também. Mulheres, geralmente, são foda. Eu sou livre, gosto de pessoas. Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres”, contou a atriz ao Extra.