Que isso? Sem camisa, Cauã Reymond dobra o shorts e choca

Após treino, Cauã Reymond dobra shorts e exibe corpo sarado muito suado; ator chamou a atenção com físico extremamente desenhado

O ator Cauã Reymond chamou a atenção ao postar uma de suas fotos após o treino. Nesta quarta-feira, 13, o galão compartilhou uma selfie tirada no espelho de sua casa no Rio de Janeiro e impressionou ao revelar seu corpo sarado. As informações são de Caras.

Suado depois de ter se exercitado, o global, de Terra e Paixão, parou tudo ao aparecer sem camisa e dobrando o shorts verde. Com a barriga tanquinho à mostra e suas pernas torneadas também sem nada, ele provou sua boa forma.

Nos comentários da publicação, os seguidores não perderam a oportunidade de elogiar o ator. “Cauã, assim você joga a régua pra cima e nós simples mortais não conseguimos alcançar. Pega leve, por favor”, brincou o jornalista Evaristo Costa. “Gente, veste ele aqui”, escreveu Sabrina Sato.

Solteiro desde o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb, Cauã Reymond, que tem uma filha com Grazi Massafera, estaria se relacionando com uma dentista.

A separação de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond está solteiro desde abril de 2023, quando confirmou o fim do casamento com a modelo e nutricionista Mariana Goldfard. A separação foi anunciada pouco antes da estreia da novela Terra e Paixão, da Globo. Eles estavam juntos desde 2016 e tinham se casado em abril de 2019.

A separação foi anunciada por Mariana por meio de um post nas redes sociais. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.

Horas depois, ele também se pronunciou sobre o término. “Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana. Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos“, finalizou.