Deborah Secco destaca bumbum perfeito e ostenta corpaço de fio-dental

Atriz encantou a web com o registro e conquistou mais de 600 mil curtidas!

Em registro recente, a atriz Deborah Secco, de 42 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar pleníssima com um biquíni mínimo todo colorido com estampa de flores, enfatizando o seu bumbum redondinho para as lentes da câmera. Desta vez, a estrela da TV Globo destacou as suas curvas dançantes na beira da piscina e conquistou mais de 600 mil curtidas dos internautas.

“Domingando…”, escreveu Deborah Secco na legenda da publicação, esbanjando a sua pele bronzeada e pernões torneados na sequência de cliques, além de chamar atenção com os seus fios soltos e barriguinha sequinha no registro de final de semana. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

