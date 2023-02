Aline Campos usa fio-dental minúsculo e rebola muito em bloco de Carnaval; vídeo

Aline Campos impressionou os seguidores do Instagram ao mostrar uma das fantasias mais polêmicas usadas durante o bloco da cantora Ludmilla no Carnaval. A influenciadora publicou um vídeo de tirar o fôlego em seu perfil e, como sempre, deu o que falar! As informações são Metropolitana FM.

Na ocasião, a musa fitness se fantasiou de vilã da animação Power Rangers e chamou atenção ao mostrar seu corpão escultural enquanto usava uma peça nude que evidenciou ainda mais o shape perfeito de Aline para curtir a maior festa do ano. “Rita Repulsa no Fervo da Lud! Quem lembra dela em Power Rangers?”, disse a musa na legenda.

“Nove entre dez nerds vão pirar nessa fantasia, e eu sou o primeiro”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Esse é o corpão mais lindo desse Instagram”, disparou uma internauta, exaltando a musa na ocasião. “Essa mulher tá cada vez mais animada depois que terminou o namoro”, apontou uma fã, falando do fim do relacionamento de Aline e Jesus Luz.

Aline Campos abre o jogo sobre decisão de ficar de fora do Carnaval: “Dei uma relaxada”

Focada no trabalho! Recentemente, Aline Campos comentou sobre sua rotina de eventos para o Carnaval e falou sobre a decisão que tomou de não desfilar por nenhuma escola de samba. A musa afirmou que, por conta de sua lesão no joelho, decidiu não desfilar.

“Eu tô muito focada no meu trabalho e me divertindo com as minhas amigas. Eu acho que o resto é consequência”, garantiu Aline, que ainda falou sobre o rompimento de seu joelho e como isso a impediu de desfilar: “Depois da minha cirurgia do joelho, eu dei uma relaxada confesso, porque dá uma desanimada. Enfim, também são fatos da vida que a gente tem que respeitar. Desde que eu voltei a treinar com personal, sinto que meu corpo melhorou muito”.

“Tô fora do Carnaval dos desfiles, eu rompi meu joelho, mas eu confesso que esse ano eu assisti aos ensaios técnicos e me deu uma vontade de estar ali, sabe? Talvez ano que vem as coisas mudem e eu venha desfilar”, garantiu Aline, afirmando que sua volta ao samba ainda é incerta.