Aline Campos coloca menor fio-dental para cair no samba e dá zoom no bumbum; vídeo

Aline Campos brilhou no camarote do Flamengo e mostrou sua fantasia para causar na Sapucaí, mesmo sem desfilar. A musa surgiu brilhando nas cores do time e deixou o clima quentíssimo com sua ótima forma ao publicar um vídeo mostrando os detalhes de sua passagem nesta segunda-feira (20).

A influenciadora fitness impressionou com uma fantasia vazada no bumbum e deixou a galera babando enquanto fazia caras e bocas para a câmera usando um look vermelho e preto cheio de brilhos e plumas. “Carnaval + Flamengo = tudo a ver”, celebrou a musa.

“Essa mulher não é uma faísca, é um incêndio inteiro”, exaltou um seguidor nos comentários da publicação. “Posso até não curtir o Carnaval, mas fico admirado de ver a beleza da Aline nesse momento”, afirmou um fã da morena na ocasião. “Que abundância, meus amigos”, disse outro internauta, exaltando a musa.

Aline Campos fala sobre curtir o Carnaval solteira: “Focada no meu trabalho”

Olha elaaa! Recentemente, Aline Campos comentou sobre sua rotina de trabalho durante o Carnaval em entrevista à Quem e ainda comentou sobre os assuntos do coração após terminar o relacionamento com o modelo Jesus Luz após sete meses.

“Eu tô muito focada no meu trabalho e me divertindo com as minhas amigas. Eu acho que o resto é consequência”, garantiu Aline, que ainda falou sobre o rompimento de seu joelho e como isso a impediu de desfilar: “Depois da minha cirurgia do joelho, eu dei uma relaxada confesso, porque dá uma desanimada. Enfim, também são fatos da vida que a gente tem que respeitar. Desde que eu voltei a treinar com personal, sinto que meu corpo melhorou muito”.

A musa ainda explicou que esse foi motivo de não desfilar: “Tô fora do Carnaval dos desfiles, eu rompi meu joelho, mas eu confesso que esse ano eu assisti aos ensaios técnicos e me deu uma vontade de estar ali, sabe? Talvez ano que vem as coisas mudem e eu venha desfilar”.

