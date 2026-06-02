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Usuário vai ter que pagar para usar o WhatsApp? Entenda mudanças
Meta anuncia planos pagos para Instagram, Facebook e WhatsApp com recursos exclusivos
A Meta anunciou uma nova estratégia de monetização para suas plataformas, com planos de assinatura pagos opcionais para Instagram, Facebook, WhatsApp e Meta AI. Apesar dessas mudanças, o aplicativo seguirá gratuito.
De acordo com o TechCrunch, os novos serviços fazem parte da iniciativa “Meta One”, que reunirá as futuras ofertas de assinatura da empresa. Inicialmente, os testes serão realizados em mercados selecionados, incluindo Singapura, Guatemala e Bolívia para os planos de inteligência artificial.
O que muda nos aplicativos pagos?
A companhia está dividindo as novidades em duas categorias principais: os planos Plus para os aplicativos sociais e os planos voltados para a Meta AI.
O WhatsApp Plus será focado em customização e organização das conversas. Entre os recursos previstos estão temas exclusivos para o aplicativo, toques personalizados, mais conversas fixadas, personalização avançada de listas e figurinhas premium.
O Instagram Plus terá recursos exclusivos, como a possibilidade de assistir Stories anonimamente, sem que o usuário apareça na lista de visualizações, e a opção de descobrir quantas vezes uma publicação temporária foi reassistida.
Os assinantes também poderão criar listas ilimitadas de público para Stories, destacar um Story semanalmente e estender a duração dos Stories além das tradicionais 24 horas.
Outras funções incluem pesquisar espectadores específicos na lista de visualizações, publicar conteúdo no perfil sem exibição no feed dos seguidores, personalizar fontes da biografia, utilizar ícones exclusivos do aplicativo e acessar reações especiais para Stories.
Já o Facebook Plus oferecerá ferramentas adicionais de personalização, alcance e análise de audiência.
A Meta explicou que os recursos foram desenvolvidos especialmente para criadores de conteúdo e usuários que desejam ampliar sua audiência.
Meta AI ganha assinaturas
A Meta também confirmou a chegada de assinaturas para sua plataforma de inteligência artificial. A empresa testará dois planos: o Meta One Plus, com mensalidade de cerca de R$ 45,00, e o Meta One Premium, por R$ 113,00.
A versão Premium contará com maior capacidade de processamento para tarefas mais complexas, ou seja respostas mais elaboradas, melhor desempenho em raciocínio avançado e acesso ampliado às ferramentas de geração de imagens e vídeos IA.
Criadores e empresas
A Meta também iniciará testes de assinaturas voltadas para criadores de conteúdo, profissionais e empresas.
O plano Meta One Essential, no valor de cerca de R$ 85,00, oferecerá benefícios como selo de verificação, proteção contra falsificação de identidade e uma lista de links expandida para divulgação de sites, lojas virtuais e perfis em outras redes sociais.
Já o Meta One Advanced, por R$ 283, incluirá todos os recursos do plano anterior e terá maior destaque nos resultados de busca do Facebook e Instagram. Dessa forma, terá exibição privilegiada no feed, botão “Seguir” em evidência nos Reels e envio automático de convites para novos seguidores.
O plano também oferecerá ferramentas avançadas de análise de audiência e desempenho de conteúdo, permitindo ainda direcionar o público a sites, lojas virtuais e outras páginas externas.
Por enquanto, os novos planos não substituem, o serviço Meta Verified. As assinaturas atuais continuarão disponíveis enquanto os novos pacotes são testados.
*Com informações da ND+ e do TechCrunch.
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