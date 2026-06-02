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Operação Falsus Numarius

Suspeita de moeda falsa leva Polícia Federal a cumprir mandado em São Mateus

Published

22 horas ago

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Foto | Polícia Federal/ Divulgação

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (27), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a Operação Falsus Numarius, com o objetivo de investigar a produção e a circulação de cédulas falsas no município.

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão para a coleta de provas que possam auxiliar no avanço das investigações. A operação busca identificar os responsáveis pelo esquema criminoso e reunir elementos que comprovem a prática dos delitos investigados.

De acordo com a Polícia Federal, as apurações apontam que os suspeitos teriam colocado dinheiro falso em circulação por meio de compras realizadas em estabelecimentos comerciais da cidade. Além disso, as cédulas também teriam sido utilizadas em negociações feitas por aplicativos de mensagens e redes sociais.

A operação tem como objetivo identificar outros possíveis envolvidos, interromper a atividade criminosa e apreender materiais que possam ter sido utilizados na falsificação e distribuição das notas falsas.

A PF destacou que o crime de moeda falsa está previsto no Código Penal Brasileiro e pode resultar em pena de até 12 anos de reclusão, além da aplicação de multa.

As investigações seguem em andamento e novas diligências não estão descartadas.

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