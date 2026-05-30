Pastor morre após perder controle de moto ao tentar evitar colisão na BR-101 em Linhares

Osvaldo da Silva, de 51 anos, retornava do trabalho para casa quando sofreu o acidente; familiares destacam seu legado de amor, paz e fé.

O pastor Osvaldo da Silva, de 51 anos, morreu após sofrer um acidente de motocicleta no final da tarde da última sexta-feira (29), no quilômetro 135 da BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Segundo familiares, Osvaldo seguia para casa após mais um dia de trabalho quando teria tentado desviar de um veículo que invadiu a contramão da rodovia. Ao realizar a manobra, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista.

Morador do bairro Salvador, em Sooretama, o pastor também trabalhava como pedreiro em uma empresa localizada em Rio Bananal. De acordo com a família, ele fazia diariamente o trajeto entre as duas cidades e costumava chegar em casa por volta das 18 horas.

A esposa da vítima, Célia Carvalho, estranhou o atraso do marido e tentou contato por telefone diversas vezes. Em uma das ligações, quem atendeu foi uma equipe da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da rodovia, que informou sobre o acidente.

Abalada, Célia relatou que foi orientada a enviar um familiar ao local da ocorrência. Ela mesma se dirigiu até a rodovia, sem imaginar a gravidade da situação.

“Ele era uma pessoa muito boa para mim. Estávamos juntos há 10 anos”, disse emocionada.

O irmão da vítima, Adilson da Silva Santos, também prestou homenagem ao pastor, destacando sua personalidade e dedicação ao próximo.

“Para onde ele ia, levava amor, paz e o perdão”, afirmou.

A morte de Osvaldo causou grande comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade religiosa da região. Ele deixa dois filhos.

Segundo a família, o velório será realizado na Igreja Apostólica Rhema, localizada na Rua Antônio Carlos Loureiro, nº 80, em Linhares. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o horário e o local do sepultamento.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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