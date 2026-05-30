São Mateus tem palestra de Rodrigo Pimentel, ex-integrante do BOPE

São Mateus recebeu nesta data a visita de Rodrigo Pimentel, ex-integrante do BOPE, palestrante e consultor em segurança pública, reconhecido nacionalmente por sua trajetória profissional e por ter inspirado o personagem Capitão Nascimento no cinema brasileiro.

A agenda foi articulada pelo prefeito Marcus Batista, que trabalhou para trazer ao município uma importante oportunidade de debate e aprendizado sobre segurança pública, liderança e cidadania. A iniciativa faz parte do compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das políticas de segurança e com a busca constante por melhorias que contribuam para a proteção e o bem-estar de todos os munícipes.

Antes da palestra, Rodrigo Pimentel conheceu alguns dos principais atrativos e projetos de São Mateus. Durante a visita, esteve em Guriri, um dos mais importantes destinos turísticos do Espírito Santo, onde apreciou a tradicional moqueca capixaba, reconhecida como um dos maiores símbolos da gastronomia regional.

A programação incluiu ainda uma visita à Escola Municipal Ouro Negro, referência nacional no ensino cívico-militar. A unidade se destaca pelos excelentes resultados educacionais, pela formação cidadã dos estudantes e pelo modelo de gestão que alia disciplina, valores e qualidade no ensino público.

Para o prefeito Marcus Batista, investir em ações voltadas à segurança pública é investir diretamente na qualidade de vida da população. A presença de Rodrigo Pimentel representa uma oportunidade de compartilhar experiências, fortalecer o debate sobre prevenção, conscientização e estratégias que possam contribuir para a evolução da segurança no município.

São Mateus vive um novo momento de desenvolvimento, com investimentos expressivos em infraestrutura, educação, assistência social e segurança. O município tem se consolidado como referência regional e estadual pela capacidade de transformar investimentos em benefícios concretos para a população, sempre com foco no desenvolvimento social, na valorização das pessoas e na segurança de todos os mateenses.

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