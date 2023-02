Mulher Melão mostra tudo na Sapucaí com fantasia minúscula: ‘Beldade’

Mulher Melão, como é conhecida a modelo Renata Frisson, foi um dos destaques do Carnaval ao desfilar pela Mangueira, que levou o quinto lugar na classificação das escolas do Rio de Janeiro. Para celebrar a conquista, a musa publicou um de seus melhores momentos na Sapucaí nesta quarta-feira (22) em seu Instagram!

A musa exibiu detalhes de sua fantasia de milhões (literalmente) e encantou a galera das redes sociais ao mostrar sua ótima forma enquanto desfilava lindamente pela avenida com muito samba no pé, claro. A estrela do OnlyFans ainda celebrou o troféu da escola de samba e falou sobre seu carinho pela Mangueira.

“Baianidade que invade! A indumentária se inspira na baianidade que invade com sua musicalidade o cenário musical brasileiro. Traz as borboletas de Oyá como elemento simbólico da presença de seus ventos nesse caminho percorrido”, contou Melão na legenda, explicando sua fantasia.

“Essa sim é a verdadeira rainha do Carnaval”, disparou uma seguidora nos comentários da publicação. “Ficou ainda mais perfeita com essa fantasia”, exaltou um fã da musa na ocasião. “Essa mulher é um verdadeiro espetáculo de tão bonita”, elogiou outro internauta, chocado com a beleza de Melão no Carnaval.

Mulher Melão revela quais procedimentos estéticos fez para o Carnaval: “É um sonho realizado”

Repaginou total! Recentemente, a musa Mulher Melão comentou sobre sua preparação para o Carnaval, que começa bem antes da entrada na avenida. Em entrevista ao Jornal Extra, a modelo afirmou que investiu em alguns procedimentos estéticos e teve até aulas para aperfeiçoar sua técnica no samba.

“Gastei cerca de R$ 1 milhão no meu carnaval. Gastei não, investi. Porque é meu sonho realizado e me propus a fazer o melhor. Ainda tive aula de samba com uma passista incrível da escola, a Clau Roberta, e me senti pertencendo à comunidade. Estou tendo muito carinho e acolhimento. Tudo isso, o que nos une, é o amor à arte do carnaval”, revelou a musa.

A modelo ainda revelou que seu gasto não foi apenas em fantasia, mas sim com diversos procedimentos estéticos para que pudesse deixar o corpão em dia para desfilar na avenida: “Fiz rinoplastia, troquei o silicone, voltei ao Sambódromo para todos saberem que eu ainda estava no carnaval do Rio e o flerte começou com a escola”.

(*Metropolitana FM)