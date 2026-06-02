Vídeo | Garota de programa expõe empresário após suposto calote e cena viraliza

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma garota de programa expondo um empresário após um suposto calote em uma boate de entretenimento adulto em São Luís, no Maranhão.

De acordo com relatos que circulam nas redes, o homem teria combinado um programa no valor de R$ 2 mil, além do consumo de bebidas no estabelecimento. No entanto, após deixar o local, ele teria se recusado a efetuar o pagamento, dando início a uma discussão.

Indignada com a situação, a mulher passou a gravar o empresário em via pública. Nas imagens, os dois aparecem discutindo enquanto ela faz comentários irônicos sobre o caso.

Um dos momentos que mais chamou a atenção dos internautas ocorreu quando o celular do homem tocou. Segundo a gravação, a ligação seria da esposa dele. “Dá tchauzinho pra sua esposa”, diz a mulher durante a confusão.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando milhares de comentários, compartilhamentos e memes sobre o episódio.

Até o momento, não há informações sobre registro oficial de ocorrência policial envolvendo o caso. O espaço permanece aberto para manifestação dos envolvidos.

VÍDEO:

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