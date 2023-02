Bia Miranda usa seu menor fio-dental e rebola na piscina: “Que volumão!”; vídeo

Bia Miranda, ex-participante do reality show ‘A Fazenda‘, influenciadora digital e modelo, resolveu atualizar seu TikTok com mais uma dança sensual na piscina de sua casa na tarde desta quinta-feira (23).

“Mo Marrinha #pimentinhas #foryoupage”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Bia Miranda aposta em uma foto de biquíni preto, enquanto aproveita para rebolar dentro da piscina e, claro, enlouquecer os fãs no campo de comentários. As informações são Metropolitana FM.

“Cadê a tatuagem na cintura?? Era temporária?? Lindaaa demais”, apontou um fã, com alguns emojis de foguinho. “Essa musa é maravilhosa demais”, disse mais uma.

Bia Miranda se irrita com reportagem na televisão

Durante entrevista cedida à revista Quem, Bia Miranda se irritou com uma reportagem na televisão. A musa resolveu soltar o verbo por não ter autorizado o uso de imagens.

“Pimentinhas, a Record é muito sem noção e eu vou falar no geral porque avisei que não queria. Mandaram mensagem ontem perguntando se podíamos autorizar a imagem do Luizinho em uma reportagem na Record TV hoje sobre bebida”, disse Bia Miranda.

E eu expliquei que a forma que ele foi por conta da bebida, foi porque ele bronquioaspirou, e isso pode acontecer com um bebê, com um senhor, com um idoso e com a nossa própria saliva”, finalizou.