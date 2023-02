Aline Campos posta foto ousada, abre blusa e tatuagem íntima chama atenção

Aline Campos surpreendeu os seguidores do Instagram nesta quinta-feira (16) e deixou os fãs chocados ao publicar uma sequência de cliques que deixou a galera chocada! A eterna Verão não economizou na sensualidade e, como sempre, causou nas redes sociais!

Na ocasião, a morena apostou num terninho estampado, mas revelou seu segredinho por baixo da roupa para esquentar ainda mais o clima de Carnaval. “Semana de Carnaval e só consigo pensar em brilho! Vocês também estão assim?”, questionou Aline na legenda, falando de sua empolgação para a folia.

“Estamos pensando no brilho, mas com esse abdômen ainda não”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “A senhora não cansa de ser perfeita, não? Porque não é possível”, exaltou outro internauta. “Verão tá cada dia mais linda”, babou um terceiro.

Aline Campos fala sobre encontro com Jesus Luz no Carnaval: “Vocês vão ver”

Maturidade! Recentemente, em entrevista à Quem, Aline Campos falou sobre sua relação com o ex-namorado, Jesus Luz, e comentou sobre um possível reencontro com o modelo durante os eventos de Carnaval. Bem resolvida com a situação, a musa afirmou que não se importa de encontrar com o ex.

“Vocês vão ver eu e o Jesus nos mesmos lugares várias vezes, porque a gente gosta das mesmas coisas. A gente se ama, independentemente de como está a nossa relação agora, nós temos um carinho muito grande um pelo outro. Quero que ele seja a pessoa mais feliz do mundo, mesmo que não seja comigo e isso é recíproco. Mas não teve nenhum revival”, contou Aline.

A musa ainda falou sobre a amizade que mantém com Jesus: “A gente se fala, sim. Não podemos dizer que nunca vamos voltar, porque temos sentimento um pelo outro e conexão. Mas a gente sabe que o melhor que nós temos a fazer hoje é dar um tempo para nos reconectarmos, independente se ele vai se relacionar comigo ou com outra pessoa. Nós entendemos que precisamos curar muita coisa para que possamos nos relacionar de uma forma saudável”.

