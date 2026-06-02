Regional
Maior Moqueca do Mundo movimenta Conceição da Barra com cinco dias de festa, cultura e gastronomia
O tradicional Festival da Maior Moqueca do Mundo chega à sua 8ª edição entre os dias 3 e 7 de junho, no Cais de Conceição da Barra, reunindo gastronomia, cultura popular, artesanato e shows gratuitos. O destaque do evento é o preparo da gigantesca moqueca capixaba, feita com 600 quilos de peixe e servida em mais de 1.100 panelas de barro.
Além da culinária típica, a programação contará com apresentações musicais de axé, samba, MPB, sertanejo e rock, incluindo o cantor San, atração nacional desta edição.
Moqueca gigante para milhares de visitantes
A receita será preparada pelo chef Roberto Malacarne, idealizador do festival, com apoio de cozinheiros locais e chefs convidados. A porção para duas pessoas, acompanhada de arroz e pirão e servida em panela de barro tradicional, custará R$ 100.
Ingredientes da Maior Moqueca do Mundo:
- 600 kg de peixe
- 300 kg de tomate
- 200 kg de cebola
- 250 maços de tempero verde
- 30 litros de óleo de urucum
- 30 litros de azeite de oliva
- 50 kg de farinha
- 80 kg de arroz
- 15 kg de alho descascado
Sabores criativos e culinária local
Os visitantes também poderão experimentar pratos típicos e releituras da culinária capixaba, como pastel de moqueca de camarão, acarajé com moquequinha de caranguejo, bolinho de moqueca, empada de camarão e até churros recheado com moquequinha de camarão.
Os preços variam a partir de R$ 10.
Programação musical e cultural
Sábado (06)
- 9h: Início do preparo da Maior Moqueca do Mundo
- 11h: Servir a moqueca ao público
- Apresentação do Jongo de Santana
- Max Axé Retrô
- Resenha do Jom Jam
- Coroação da Miss Conceição da Barra
- Petro Pires
- 22h: Show nacional com San (ex-Sambô)
Domingo (07)
- 9h: Início do preparo da moqueca
- 11h30: Servir a moqueca ao público
- Saulo e Banda
- Plano B
- Banda Agitus
Serviço
📍 Local: Cais da Barra
📅 Data: 3 a 7 de junho de 2026
🎟️ Entrada gratuita
O festival é um dos principais eventos gastronômicos do Norte capixaba e deve atrair milhares de visitantes para Conceição da Barra durante o feriado prolongado de Corpus Christi.
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