Maior Moqueca do Mundo movimenta Conceição da Barra com cinco dias de festa, cultura e gastronomia

O tradicional Festival da Maior Moqueca do Mundo chega à sua 8ª edição entre os dias 3 e 7 de junho, no Cais de Conceição da Barra, reunindo gastronomia, cultura popular, artesanato e shows gratuitos. O destaque do evento é o preparo da gigantesca moqueca capixaba, feita com 600 quilos de peixe e servida em mais de 1.100 panelas de barro.

Além da culinária típica, a programação contará com apresentações musicais de axé, samba, MPB, sertanejo e rock, incluindo o cantor San, atração nacional desta edição.

Moqueca gigante para milhares de visitantes

A receita será preparada pelo chef Roberto Malacarne, idealizador do festival, com apoio de cozinheiros locais e chefs convidados. A porção para duas pessoas, acompanhada de arroz e pirão e servida em panela de barro tradicional, custará R$ 100.

Ingredientes da Maior Moqueca do Mundo:

600 kg de peixe

300 kg de tomate

200 kg de cebola

250 maços de tempero verde

30 litros de óleo de urucum

30 litros de azeite de oliva

50 kg de farinha

80 kg de arroz

15 kg de alho descascado

Sabores criativos e culinária local

Os visitantes também poderão experimentar pratos típicos e releituras da culinária capixaba, como pastel de moqueca de camarão, acarajé com moquequinha de caranguejo, bolinho de moqueca, empada de camarão e até churros recheado com moquequinha de camarão.

Os preços variam a partir de R$ 10.

Programação musical e cultural

Sábado (06)

9h: Início do preparo da Maior Moqueca do Mundo

11h: Servir a moqueca ao público

Apresentação do Jongo de Santana

Max Axé Retrô

Resenha do Jom Jam

Coroação da Miss Conceição da Barra

Petro Pires

22h: Show nacional com San (ex-Sambô)

Domingo (07)

9h: Início do preparo da moqueca

11h30: Servir a moqueca ao público

Saulo e Banda

Plano B

Banda Agitus

Serviço

📍 Local: Cais da Barra

📅 Data: 3 a 7 de junho de 2026

🎟️ Entrada gratuita

O festival é um dos principais eventos gastronômicos do Norte capixaba e deve atrair milhares de visitantes para Conceição da Barra durante o feriado prolongado de Corpus Christi.

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