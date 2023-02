Aline Campos posta vídeo dos ‘bastidores da folia’ e volumão engolindo fantasia; vídeo

Aline Campos, modelo, influenciadora digital e dona de tudo, deixou os fãs vomitando corações na tarde da última sexta-feira (24) ao compartilhar cliques e vídeos dos bastidores da folia.

“Qual look de Carnaval vcs mais amaram até agora??? Eu como uma boa libriana não consigo escolherrrr!!!! Inclusive foi difícil escolher a foto de capa desse carrossel”, escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, Aline Campos exibe tanto a frente quanto o verso de sua fantasia.

“Linda de todos os jeitos”, disse um fã no campo de comentários, colocando alguns emojis de foguinho ao lado. “Não tem como escolher um, só FOTOS PERFEITAS”, disparou mais um. “Sempre linda, mas o azul é o mais perfeito”, opinou uma terceira.

Aline Campos fala sobre mensagens de haters após término

Durante entrevista cedida ao jornal Extra, Aline Campos deixou os seguidores chocados ao abrir seu coração e falar das mensagens que já recebeu de haters nas redes sociais.

“O pior já passou. A mentirada que a gente viveu no início do relacionamento ( Jesus Luz teve o nome envolvido em notícias de que teria se envolvido com Aline quando ainda estava casado). Aí veio o burburinho do assunto quando a gente terminou… Mas tanto eu quanto ele vivemos uma vida exposta há mais de 12 anos”, disse Aline.

“A gente tenta levar uma situação de injustiça, de hate, não lendo comentários e focando no que a egnte sabe que é verdade. As pessoas gostam de estipular coisas. E às vezes não se trata de ilusão. Eu e ele aprendemos que o melhor a fazer é respirar fundo. Às vezes, a gente se posiciona porque tem gente que quer se conectar com a nossa verdade. Mas não dá para fazer com que todos se conectem. Tem gente que não consegue”, finalizou.

