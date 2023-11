Aline Campos ostenta corpaço escultural de biquíni e aglutina elogios

Nas imagens, a musa roubou a cena com a sua beleza natural em Fernando de Noronha!

Em registro recente, a atriz e modelo Aline Campos, de 35 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni mínimo todo no tom vermelho, enquanto curtia o seu passeio de barco por Fernando de Noronha. Na ocasião, a eterna ‘musa do verão’ esbanjou o seu corpaço escultural para as lentes da câmera e conquistou mais de 35 mil curtidas dos internautas.

+

“Noronha e sua energia única”, escreveu Aline Campos na legenda da publicação, chamando atenção com o seu corpaço bronzeado e coxas definidas diante do cenário paradisíaco, além de encantar com toda a sua beleza exuberante e fios ao vento. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

+

“Nossa eterna musa do verão”, escreveu uma seguidora primeiramente. “Aline Campos é uma verdadeira força da natureza”, disparou outro admirador. “Fernando de Noronha ficou ainda mais lindo com a presença dessa deusa em suas terras”, destacou uma outra fã, dentre várias mensagens positivas para a estrela.

+

Em entrevista recente, Aline Campos revelou que sofreu abuso sexual quando tinha menos de 18 anos e falou sobre a importância de debater sobre o tema. “Foi numa época em que eu queria trabalhar, ter as minhas próprias coisas, saía, bebia… E em muitas ocasiões o homem usa da bebida para tirar a culpa e passar para a mulher, que está vulnerável. Por isso é tão importante a gente falar do que não se deve fazer”, contou ela.