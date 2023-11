Aline Campos mostra piercing entre os seios em estreia de piscina nova de mansão; fotos

Atriz de 36 anos está reformando sua casa no Rio e aproveitou área de lazer neste sábado

Aline Campos, que está reformando sua mansão no Rio de Janeiro, resolveu estrear a piscina nova neste sábado (4). De biquíni preto e com os cabelos soltos, a modelo e atriz de 36 anos ainda mostrou o piercing que tem entre os seios, colocado em um detalhe da tatuagem do peito – ela tem outro no umbigo e vários nas orelhas.

"O dia hoje foi e está sendo de tantas reflexões e aprendizados lindos, que o impulso era postar mais uma reflexão por aqui…", escreveu Aline, solteira após o fim do romance com Jesus Luz. "Mas para equilibrar o feed, vamos desse carrossel feliz, do meu primeiro momento na piscina nova, depois que os pedreiros maravilhosos finalizaram o expediente", explicou ela, que também namorou com Felipe Roque, hoje seu amigo.

Aline contou que ainda tem reforma pela frente. “A obra por aqui ainda não está pronta, mas eu invadi mesmo assim”, escreveu ela. A modelo está envolvida pessoalmente nas obras e já chegou até a colocar a mão na massa, literalmente, assentando pedras em parede e quebrando outras.