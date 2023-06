Aline Campos abaixa a saia no limite da tabaca e empina bumbum

Aline Campos esbanjou sensualidade nesta quarta-feira (21) e animou o meio da semana ao divulgar cliques quentíssimos de sua mais recente produção, que deu o que falar e deixou a galera completamente apaixonada no Instagram da musa.

Com um look provocante que evidenciou ainda mais seu shape sarado, a atriz impressionou ao exibir um bronzeado super marcante que não combina com a chegada do inverno, mas que não deixou de elevar a temperatura, claro. “Qual a sua preferida?”, questionou a musa na legenda.

“Quase caí pra trás vendo essas fotos, todas estão completamente incríveis”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Como escolher uma só? Você está linda em todas”, exaltou outro internauta. “Tem certeza de que você não é um extraterrestre? Porque você abduziu o meu coração”, disse um terceiro, arrancando gargalhadas dos seguidores da musa.

Durante viagem, Aline Campos esquece de abastecer e passa perrengue

Gente como a gente! Recentemente, a atriz Aline Campos aproveitou uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e acabou passando por um perrengue. Através do Instagram Stories, a musa contou para os seguidores que simplesmente esqueceu de abastecer o carro, o que fez com que ela e seus amigos ficassem presos por um tempo no local.

“Quando vocês vierem para a Chapada, precisam entender que precisam abastecer. Sempre que forem para o rolê, precisam parar no posto de gasolina, mesmo que tenham, mas sempre preenchendo o tanque, para não acontecer o que aconteceu com a gente”, disse a musa, sempre de bom-humor.

“A gente acabou de chegar no rolê, quando me toquei, tinha zero gasolina e a gente está muito longe. Está vindo uma pessoa para salvar a gente. Não deem esse mole”, concluiu Aline, que ainda falou sobre as belezas do local em outra publicação. “Um dos lugares mais incríveis que já conheci! Que momento! Sou muito grata, Chapada! Te amo, te amo, te amo”, declarou.