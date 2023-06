Aline Campos ostenta bumbum sarado no fio-dental após fazer trilha

Aline Campos deixou os seguidores do Instagram babando nesta sexta-feira (09) enquanto aproveitava o feriadão prolongado com os amigos e curtindo a natureza. A musa compartilhou os melhores momentos com a galera e deu o que falar!

A musa ostentou sua boa forma e roubou a cena ao escolher um biquíni azul estampado de bolinhas e impressionou enquanto mostrava os atributos durante uma trilha pela Cachoeira do Caracol. “Um dos lugares mais incríveis que já conheci! Que momento! Sou muito grata, Chapada! Te amo, te amo, te amo!”, declarou a influenciadora na legenda.

“Não sei se fico mais chocada com a beleza do lugar ou com a sua beleza natural”, disparou um seguidor nos comentários da publicação. “Essa vibe dá até vontade de fazer uma trilha também”, disse outra internauta, animada com a ideia de reunir os amigos para fazer um passeio ao ar livre. “Linda demais, essa mulher é um espetáculo”, exaltou um terceiro.

Aline Campos conta que descobriu gravidez durante entrevista para o BBB

Como assim?! Recentemente, a influenciadora Aline Campos comentou sobre a gravidez que descobriu durante a entrevista para o “Big Brother Brasil“. Em entrevista à revista Glamour, a musa afirmou que estava certa de entrar na casa mais vigiada do Brasil e afirmou que perdeu a chance por conta da gestação.

“Eu tenho uma história muito louca com o BBB. 12 anos atrás, eu descobri que eu estava grávida durante uma entrevista para o BBB 11. Eu já tinha feito várias entrevistas e estava quase fechada a minha participação no programa. E então eu fiz um exame de sangue [exigido pela produção do reality a todos os competidores]. Lembro que eu estava desconfiada de uma possível gravidez”, contou a musa.

“Foi a própria produção do programa que me contou: ‘você está grávida!’. Inacreditável, né? Anos depois, fui chamada novamente para o programa numa edição já com famosos, porém foi no mesmo ano que recebi o convite para ser rainha de bateria da Vila Isabel. Como eu tinha assumido compromisso com a escola de samba, não podia deixar. No ano seguinte, me chamaram novamente para o BBB, porém eu tinha um contrato ativo com uma marca de cerveja e não pude aceitar”, esclareceu.

