Virginia Fonseca sobe em trio elétrico só de calcinha e sutiã: “Carnavrau!”

Virginia Fonseca causou nas redes sociais ao publicar uma sequência de cliques mostrando um de seus melhores looks para curtir o Carnaval em cima de um trio elétrico. A influenciadora deixou os fãs chocados e, como sempre, deu o que falar!

Em Salvador, curtindo a melhor folia do Brasil, a influenciadora apostou em nada mais, nada menos que uma lingerie da marca de luxo Dolce & Gabbana para fazer bonita no Carnaval. “De hoje para o Trio D&G! Esperei, esperei, esperei pra tirar uma foto mara no trio, não fiz e já estou aqui na corda com o tênis do Tomtom e tá tudo bem! Carnavrou”, declarou Virginia na legenda.

“Dia difícil para quem não gosta da Virginia, mas não pode chamá-la de feia”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “A patroa brilha mais que tudo sempre”, disparou uma internauta, exaltando a beleza da loira. “Parou tudo com esse look incrível, só vai dar ela”, elogiou outro seguidor da musa.

Fã relata encontro com Virginia Fonseca em Dubai: “Estou muito chocada”

Deu ruim! Recentemente, o relato de Julia, uma fã de Virginia Fonseca, viralizou nas redes sociais depois que a mesma encontrou com a influenciadora durante uma viagem para Dubai. No Instagram, Julia contou que não esperava ser tratada do jeito que foi por Virginia e se decepcionou com a influenciadora no encontro.

“Parecia que tudo o que eu falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não ia falar nada, mas estou muito chocada. Meu sonho era conhecer ela, só que nunca deu certo”, contou Julia em seu Instagram, afirmando ainda que o cantor Zé Felipe a tratou com muito carinho.

“Cheguei super educada, tremendo, não esperava essa recepção dela, foi muito seca. Era meu sonho contar um pouquinho do que eu sinto, eu sou louca nela, mas ela não foi 1% do que ela é nos Stories. Não queria usar esse termo, mas ela foi nariz em pé”, relatou Julia, que continuou: “Não consigo justificar isso com cansaço, porque eu também estou exausta. Não sei nem como que eu assisto mais aos Stories dela, porque parece que nada é verdade”.

