Virginia Fonseca elege seu menor fio-dental e exibe corpaço na piscina: ”Maravilhosa”

A influenciadora Virginia Fonseca vai passar o Carnaval em Salvador e não deixou de mostrar para os fãs do Instagram como está sendo a preparação para a festa nesta sexta-feira (17) com uma sequência de cliques de tirar o fôlego!

A loira incendiou o clima nas redes sociais ao posar bem à vontade com um biquíni azul enquanto garantia o bronzeado perfeito para cair na folia. A esposa de Zé Felipe mostrou seu corpão saradíssimo e deixou os internautas completamente apaixonados! “Já estou preparada pra curtir o Carna! Amanhã partiu Salvador se Deus quiser! E vocês, vão fazer o quê?”, questionou a musa na legenda.

“Dá pra acreditar que essa mulher linda tem duas filhas?”, disse uma seguidora, chocada com a boa forma da influenciadora. “Depois de ver essas fotos vou até parar de comer pizza”, brincou outro internauta nos comentários da publicação. “A Virginia é surreal de tão bonita”, exaltou outra fã da loira.

Fã se decepciona após conhecer Virginia Fonseca durante viagem: “Não esperava essa recepção”

Que tenso! Recentemente, uma fã da influenciadora Virginia Fonseca botou a boca no trombone para falar sobre um encontro desanimador que teve com a loira durante uma viagem para Dubai. Julia, a fã de Virginia, afirmou que não foi bem tratada pela influenciadora e se decepcionou com o momento que esperava há tempos para acontecer.

“Parecia que tudo o que eu falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não ia falar nada, mas estou muito chocada. Meu sonho era conhecer ela, só que nunca deu certo”, contou Julia em seu Instagram, afirmando ainda que o cantor Zé Felipe a tratou com muito carinho.

“Cheguei super educada, tremendo, não esperava essa recepção dela, foi muito seca. Era meu sonho contar um pouquinho do que eu sinto, eu sou louca nela, mas ela não foi 1% do que ela é nos Stories. Não queria usar esse termo, mas ela foi nariz em pé”, relatou Julia, que continuou: “Não consigo justificar isso com cansaço, porque eu também estou exausta. Não sei nem como que eu assisto mais aos Stories dela, porque parece que nada é verdade”.