Virginia Fonseca posa de biquíni e exibe bumbum sarado durante passeio

A influenciadora publicou belíssimos registros da viagem e conquistou elogios

Quem pode, pode! Nesta terça-feira (20), a influenciadora Virginia Fonseca dividiu com seus milhões de seguidores no Instagram, alguns registros do passeio de barco que realizou por Dubai. Nas imagens, a esposa do cantor Zé Felipe aparece de biquíni, curtindo o dia de sol em grande estilo.

+

Na ocasião, a famosa apostou em uma peça verde modelo cortininha. O look evidenciou ainda mais o corpão da influencer, que deu à luz Maria Flor, sua segunda filha, em outubro deste ano.

Outro detalhe que não passou despercebido em uma das imagens, foi o bumbum sarado de Virginia. Ela posou de costas no barco enquanto apreciava as belíssimas paisagens da região. “De hoje, passeio de barco por Dubai”, escreveu a famosa na legenda do post, que já soma mais de 1,6 milhão de curtidas.

+

Por lá, fãs e amigos famosos da influenciadora fizeram questão de deixar muitos elogios para ela. O cantor Zé Felipe também não poupou elogios para a esposa: “Linda”, disse ele.