Vídeo mostra briga entre mulheres em frente a loja de conveniência

Uma briga entre duas mulheres chamou a atenção de clientes e funcionários de um posto de combustíveis após vídeos da confusão começarem a circular nas redes sociais.

O caso aconteceu em frente à loja de conveniência Convém, onde as envolvidas trocaram socos, empurrões e puxões de cabelo em meio à movimentação do estabelecimento.

Imagens gravadas por pessoas que estavam no local mostram o momento em que uma discussão evolui para agressões físicas. Enquanto alguns clientes observavam a cena, outras pessoas tentavam acompanhar a confusão registrada na entrada da conveniência.

Logo depois, os vídeos começaram a circular em grupos de mensagens e plataformas digitais, gerando grande repercussão entre internautas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria motivado o desentendimento entre as mulheres. Também não foi confirmado se a polícia chegou a ser acionada para atender a ocorrência.

As imagens seguem repercutindo nas redes sociais e chamando atenção pela intensidade da confusão registrada em local público.

VÍDEO:

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