Uso de azeite como lubrificante viraliza e riscos preocupam médicos

Uso de azeite como lubrificante íntimo ganhou fama nas redes, mas prática pode, além de favorecer infecções, afetar a eficácia da camisinha

Que hábitos e comportamentos inusitados surgem na internet de vez em quando, todo mundo sabe. Agora, usuários do Reddit e do TikTok, aparentemente, estão usando azeite de oliva como lubrificante íntimo.

A ideia, ao que tudo indica, é apostar em algo natural e acessível para lidar com o ressecamento vaginal. Embora pareça óbvio, vale o alerta: essa definitivamente não é uma boa ideia.

Por que é perigoso?

Em entrevista a um portal internacional, a ginecologista Kate McLean ressaltou que o produto não corrobora com a biologia humana. “O azeite simplesmente não foi estudado ou formulado para uso vaginal da mesma forma que os produtos desenvolvidos especificamente como lubrificantes”, alertou.

Um dos principais riscos, nesse caso, é o fato de que o óleo não é solúvel em água. Ou seja, ele pode acabar permanecendo na vagina por dias, o que favorece a proliferação de bactérias e fungos. Além disso, para parceiros que utilizam camisinha, é importante lembrar que o azeite enfraquece o látex.

“Natural não é um termo médico e não significa automaticamente que algo seja seguro ou apropriado para todas as partes do corpo. A vagina tem necessidades específicas e o que funciona na pele ou em uma panela não se aplica automaticamente a essa região”, destacou a médica.

Informação é saúde

Devido ao fato de que os prejuízos nem sempre aparecem em curto prazo, muitas pessoas seguem defendendo a ideia nas redes sociais. Outra questão é que nem todos vão, necessariamente, apresentar sintomas, mas isso não elimina os riscos envolvidos. Por via das dúvidas, vale apostar em um lubrificante à base de água ou silicone, por exemplo.

Acerca do tratamento para o ressecamento vaginal, a médica reforça que é preciso entender a causa para buscar a solução adequada. “O objetivo é garantir que as pessoas tenham informações baseadas em evidências para tomar decisões conscientes daqui para frente”, conclui.

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