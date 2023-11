Suspeito de participar de morte de dentista em São Mateus é preso na BR-101

Homem de 27 anos pilotava uma moto quando foi abordado na altura do km 102, em Jaguaré. Contra ele já havia um mandado de prisão temporária em aberto

Em operação conjunta realizada na noite desta segunda-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil prenderam um suspeito de participar da morte do dentista Edgleyson Abrão da Silva, ocorrida no último dia 20, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.

O homem foi preso no km 102 da BR-101, em Jaguaré. Edgleyson foi encontrado morto com escoriações pelo corpo e marcas de disparo de arma de fogo.

A PRF e a PC-ES, através do trabalho conjunto de seus setores de inteligência, obtiveram a informação que o homem de 27 anos, detentor de um mandado de prisão temporária pela prática de tal crime, trafegava naquela rodovia pilotando uma motocicleta de cor preta e placas do Espírito Santo.

A PRF deu ordem de parada ao suspeito. Durante a revista pessoal, os agentes ainda encontraram em sua cintura uma pistola calibre .380 com 12 munições e pronta para o uso.

Após ser identificado, o suspeito recebeu ordem de prisão e foi encaminhado ao DPJ de São Mateus para as providências do cumprimento do mandado.

Edgleyson estava desaparecido desde a madrugada do sábado (18). Segundo a família, ele havia passado a noite de sexta-feira (17) em um bar bastante conhecido em São Mateus, na companhia da mãe e do namorado.

Na manhã de domingo (19), o carro do rapaz foi encontrado incendiado em uma estrada de chão, no meio de uma vegetação, na localidade de Meleiras.