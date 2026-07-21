Adolescentes confessam incêndio que destruiu veículos em São Mateus

Quatro adolescentes confessaram à Polícia Civil a autoria do incêndio que destruiu um ônibus escolar e um caminhão no pátio da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com o delegado Isaac Gagno, os jovens foram identificados durante as investigações e admitiram participação no crime durante depoimentos prestados na última segunda-feira (20). A idade dos adolescentes não foi divulgada.

Durante a apuração, a Polícia Civil apreendeu os celulares dos envolvidos. A suspeita é de que eles tenham trocado mensagens sobre o planejamento da ação criminosa antes do incêndio.

Após serem ouvidos, os adolescentes foram liberados. A Polícia Civil informou que solicitará à Justiça a internação dos envolvidos, conforme prevê a legislação para atos infracionais praticados por adolescentes.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e verificar a participação de outras pessoas na ação.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!