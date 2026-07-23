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Horóscopo

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 23/07/2026

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21 minutos ago

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Foto | Imagem ilustrativa - Divulgação

O leonino recebe sua força direta do Sol, que é o centro do nosso sistema planetário, este nativo é uma pessoa egocêntrica, autoritária e absorvente. Tem um brilho dourado em cada gesto. Mesmo que não tenha cultura nem importância social, maneja os amigos e os parentes de modo a fazer sempre o que ele quer. Ninguém convence um nativo de Leão a mudar de rumo ou de ponto de vista.

Quem nasceu hoje

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável e sabe de sua capacidade.

Alerta

Os nativos de Escorpião ainda passam o dia no alerta, e o mais aconselhado é a rotina enquanto estiver nesta fase. Não se arrisque no trabalho, deixe tudo como esta. Cuidado com as brigas, você pode magoar seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – O Sol na sua quinta casa traz ótimas vibrações para o trabalho e negócios. Não aja de forma impulsiva. Satisfação com a família e chances de mudar muitas coisas no lar. Tente na loteria. Amor estável. C. 560 M. 8305

Touro – O astral deste dia favorece o progresso financeiro. Novas oportunidades na área profissional. Pode iniciar parcerias e contar com boa entrada de dinheiro. Grande entusiasmo toma conta da vida afetiva. Saúde perfeita. C. 128 M. 2471

Gêmeos – Aproveite as oportunidades para resolver os negócios e esperar o progresso. Dia positivo para ativar sociedades comerciais e novas chances no trabalho. Conte com a família. Descontração no amor. C. 876 M. 7519

Câncer – Dia para resolver os problemas domésticos, pode sair para compras e negócios imobiliários. Facilidade para manobrar as coisas a seu favor. Amor com grande sensibilidade. Organismo com novas energias. C. 936 M. 5920

Leão – Você sente uma energia renovadora no seu no lar, no trabalho e no amor. Programe seus negócios, gastos e mudanças que pretende realizar na sua casa. O sucesso esta presente. Energias renováveis. C. 207 M. 1126

Virgem – A influência do Sol, na sua desfavorável 12ª casa é o indício de problemas. Precisará se cuidar, seu organismo pede atenção com alimentação, evite bebidas alcoólicas. O amor esta bem. C. 051 M. 6809

Libra – Fase que Vênus seu planeta, transita na sua desfavorável 12ª casa, o que pode trazer uma porção de aborrecimentos. O ideal é vigiar sua teimosia e evitar problemas com pessoas do trabalho e do lar. Amor tenso. C. 684 M. 9261

Escorpião – Você passa o dia no alerta e deve dar atenção à saúde. Poderá encontrar obstáculos nas finanças, e um impacto com pessoas do trabalho ou negócios. Amor exigente. Evite discussões com a família. C. 946 M. 0685

Sagitário – O céu esta cheio de boas energias, o que favorece sua vida familiar e o equilíbrio financeiro. Você passa confiança a todos. Possibilidades de ganhos extras. Esperanças renovadas no amor. C. 379 M. 6054

Capricórnio – Fase que as decisões relacionadas aos assuntos e convivência com a família estão em alta. Conseguirá se livrar das mágoas, ressentimentos e terá apoio da família e no trabalho. Amor em dose dupla. C. 790 M. 3746

Aquário – Você sente que esta na hora de mudar, renovar e iniciar um novo trabalho. Os negócios fluem para o sucesso financeiro. Apoio para viagens, compras e novas decisões no lar. Amor vem com ciúmes. C. 013 M. 9832

Peixes – A fase atual traz apoio e colaboração na área financeira. Os problemas profissionais deixam você muito estressado, mas não há dificuldades graves que não possa acertar. Amor em paz. C. 117 M. 5392

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