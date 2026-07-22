Casal é criticado após revelar que apenas a mulher faz sexo com outros

Depois de revelar ao público que o relacionamento é aberto sexualmente apenas para a mulher, um casal inglês virou alvo de fortes críticas

Embora certos tabus já tenham sido superados, alguns modelos de relacionamento aberto ainda enfrentam fortes críticas. Foi exatamente isso que aconteceu com um casal que compartilhou detalhes da sua intimidade nas redes sociais. Juntos há oito anos, Jade e Josh Vow foram chamados de “nojentos” após revelarem que apenas ela faz sexo com outros rapazes — prática totalmente apoiada pelo parceiro.

“Estamos juntos 24 horas por dia, sete dias por semana, trabalhando e morando juntos — exceto quando estou na cama com outra pessoa”, disse a jovem de 27 anos a um portal internacional. Hoje, a criadora de conteúdo e o produtor musical moram no Chipre, depois de terem saído de Somerset, na Inglaterra, há três anos.

Como foi estabelecido

A dinâmica foi estabelecida quando o casal tinha cerca de um ano de relacionamento e o rapaz, hoje com 40 anos, revelou que tinha fetiche em ser “traído”. Segundo ele, que se descreve como “feminista supremo”, o interesse está associado à vontade de ver Jade explorando a própria sexualidade e escolhendo com quem quer dormir.

“Eu até queria gostar, mas não gosto; não é a minha praia – o que mais me interessa é ver e ouvir falar da Jade com outros rapazes. Gosto de vê-la expressar a sua sexualidade. Muita gente também diz que eu sou gay — não sou — e que a Jade é bissexual”, reforçou.

Apesar de ela ter afirmado que ficaria feliz se Josh também transasse com outras pessoas, ele declarou que não tem nenhum interesse na prática. Em algumas ocasiões, os dois escolhem juntos os pretendentes em aplicativos de namoro, mas o modelo deles tem regras bem definidas.

Limites rígidos

Embora tenha uma relação aberta, Jade revelou que não entende como alguns casais conseguem se apaixonar por terceiros. “Não entendo como as pessoas conseguem ter relacionamentos totalmente abertos, saindo com outras pessoas e se apaixonando — isso é loucura para mim. Não entendo, mas isso não me incomoda”, afirmou.

Da mesma forma, Josh destacou que tem limites emocionais rígidos. Ela pode até dormir com outros sem que ele esteja presente, mas o produtor se incomodaria com algum pretendente preparando uma refeição para sua parceira, por exemplo. “Somos almas gêmeas, mas isso traz um tipo diferente de conexão com a qual não me sinto confortável”, disse.

Felizes assim

Apesar de toda a repercussão, a reação negativa do público só mostra, de acordo com a dupla, como eles estão seguindo o caminho certo ao fazerem o que têm vontade. Josh ainda completou dizendo que o ódio simplesmente não os incomoda: “Venha passar a noite conosco e veja se você ainda sente o mesmo”, brincou.

Jade enfatizou o pensamento. “Eles têm opiniões fortes, mas nós seguimos uma regra: não magoar ninguém; caso contrário, por que se importariam? Eles nos trazem muitas opiniões, então que venham”, concluiu.

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