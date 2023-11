‘Não quero vingança, quero justiça’, diz pai de dentista encontrado morto no Balneário de Guriri

Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.

Entenda o caso

O corpo do dentista Edgleyson Abrão da Silva, desaparecido em Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi encontrado na segunda-feira (20) por parentes e amigos, que faziam buscas desde o desaparecimento, no último sábado (18) na localidade de Lameiras, em Conceição da Barra, também no Norte.