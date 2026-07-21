Alunas do Senac São Mateus desenvolvem boias inteligentes para prevenir afogamentos em praias

Um grupo de alunas do programa Jovem Programadora, do Senac São Mateus, desenvolveu um projeto inovador que utiliza Internet das Coisas (IoT) para ajudar na prevenção de afogamentos nas praias do Espírito Santo. A iniciativa, batizada de “Praia Segura”, consiste em uma rede de boias inteligentes capazes de monitorar as condições do mar e emitir alertas em tempo real para banhistas e equipes de salvamento.

O projeto foi criado pelas estudantes Ana Carolina Amaral Virgens, Ana Leticia de Moura Soares, Ludmila Oliveira Olegario e Stephanie Jucelina dos Santos, durante um desafio voltado à inovação, tecnologia e inteligência artificial, sob orientação do instrutor Raphael de Souza Ribeiro.

As boias realizam a coleta contínua de dados sobre as condições marítimas e utilizam a tecnologia para identificar situações de risco. As informações são enviadas para centrais de monitoramento, painéis informativos e também podem ser acessadas por meio de dispositivos móveis, permitindo respostas mais rápidas em casos de emergência.

Segundo o instrutor Raphael de Souza Ribeiro, a proposta une tecnologia e segurança para tornar o trabalho dos salva-vidas mais eficiente.

“O projeto Praia Segura é resultado de um olhar crítico das alunas que uniram tecnologia e segurança em uma mesma ideia. O diferencial dessas boias é a conectividade imediata, já que, em uma situação de emergência, cada segundo é decisivo”, destacou.

A gerente de Educação Profissional do Senac São Mateus, Érika Carvalho Boechat, ressaltou que o projeto evidencia a qualidade da formação oferecida pelo programa.

“A entrega das nossas alunas demonstra a qualidade técnica e a maturidade profissional desenvolvidas pelo Jovem Programadora. É motivo de orgulho ver talentos criando soluções práticas com potencial de impacto social”, afirmou.

Além de contribuir para a prevenção de afogamentos, o sistema também pode auxiliar na identificação de riscos ambientais, facilitar a comunicação com autoridades e otimizar a análise de dados, tornando as praias mais seguras para moradores e turistas.

Jovem Programadora

O Jovem Programadora é um programa gratuito de qualificação profissional do Senac-ES, voltado para mulheres de 16 a 29 anos. A iniciativa oferece formação nas áreas de tecnologia e programação, com o objetivo de ampliar a participação feminina em um setor historicamente predominado por homens e incentivar o desenvolvimento de soluções inovadoras para a sociedade.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!