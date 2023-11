Lexa exibe bumbum redondinho de biquíni e eleva o clima na web: “Meu Deus”

Lexa vira e mexe está roubando a cena e deixando os internautas impressionados com as suas postagens nas redes sociais. Além de ser um dos grandes nomes da música atual, acumulando números expressivos, lotando casas de shows por todo o país e hits em várias plataformas digitais, a cantora desperta os olhares devido a sua beleza.

Em sua conta do Instagram, por exemplo, onde é seguida por mais de 20 mil pessoas, a dona do hit ‘Sapequinha’ faz muito sucesso mostrando um pouco de sua vida pessoal. Por lá, a musa costuma dividir momentos como viagens, campanhas publicitárias, momentos de seus shows, treinos na academia, looks estilosos e dancinhas virais.

Lexa posa de biquíni atrevido na beira da piscina

Na postagem em questão, Lexa surgiu bem à vontade, atualizando as suas marquinhas de sol. Para o momento quente, a namorada de Ricardo Vianna escolheu um conjunto de biquíni fio-dental preto.

O traje apropriado para a estação mais quente do ano deixou as suas belas curvas em destaque. Em um segundo clique, a personalidade surgiu se refrescando em cima de uma prancha e ostentou os seus pernões sarados.

“Delícia de energia aqui. Que casa linda que acolheu todos confortavelmente! Amei Búzios! Amei Família! Parabéns mamys pelo aniversário delícia”, escreveu ela na descrição da postagem. A imagem recebeu mais de 400 mil curtidas.

Na última segunda-feira (30), Lexa usou as suas redes sociais para comunicar aos seus seguidores que o seu cachorrinho com nome de Simpático havia falecido. Por meio dos stories do Instagram, a famosa abriu o coração e disse que vai amar para sempre o animal.

“Mamãe vai te amar para sempre meu filho. Que dor, virou um anjinho no céu que gosta de garrafas e dormir com a linguinha pra fora”, escreveu ela.