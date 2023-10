Saradíssima, Kelly Key ostenta pernão musculoso e choca: ”Gata”

De roupa fitness, Kelly Key ostenta corpaço mega desenhado e impressiona com definição

A cantora Kelly Key ostentou seu corpo sarado em novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 20, a artista compartilhou fotos em uma quadra praticando esporte e roubou a cena ao colocar suas curvas torneadas para jogo.

Usando um look fitness curtinho, a famosa deixou suas pernas desenhadas em evidência e chocou não apenas com a definição dos membros inferiores, como também de seu abdômen tanquinho, com gominhos saltando.

“A vida nos oferece todos os dias uma oportunidade única de recomeçar e de redescobrir o mundo ao nosso redor. Recentemente, mergulhei no apaixonante mundo do padel, um esporte vibrante que tem sido uma metáfora perfeita para as lições que prezo na minha jornada: superação, determinação, disciplina e constante evolução!”, refletiu ela.

A cantora escreveu mais: “A cada jogada estratégica, estou aprendendo mais sobre mim, sobre os meus limites e como ultrapassá-los. O padel não é apenas um jogo; é um reflexo da vida, onde enfrentamos desafios, comemoramos vitórias e aprendemos com as derrotas. Hoje perdi de 4×1… Estou digerindo essa informação“.

“Assim como na vida, no padel estou constantemente em busca de aprimoramento. Por isso, resolvi trazer seriedade ao esporte, investindo em aulas e treinamentos. Não porque quero ser a melhor, mas porque entendo que cada passo, cada aprendizado, é um avanço na direção do meu crescimento pessoal e profissional! E se há algo que quero compartilhar com vocês é essa sede insaciável de aprender e transformar. ENERGIZA sua vida! Nada de se subestimar! Busque alturas inimagináveis para uma versão de si mais forte, resiliente e inspiradora. Porque, no final das contas, a verdadeira vitória não está apenas em conquistar premiações e troféus, mas em evoluir, aprender e se transformar todos os dias”, falou sobre como se mantém focada.

Ainda recentemente, a loira exibiu seu corpo sarado na academia e chamou a atenção com o volume. Também nas últimas semanas, ela deu o que falar ao anunciar uma “separação” dos filhos mais velhos. Enquanto a artista seguirá morando em Angola ao lado do marido, os herdeiros, Suzanna Freitas e Jaime Vitor Freitas, vão estudar em Portugal.

Kelly Key fala sobre submissão ao marido

A cantora Kelly Key falou sobre o relacionamento que vive com o empresário milionário, Mico Freitas, com quem vive em Angola e teve dois filhos. Recentemente, a artista compartilhou um longo texto refletindo sobre a questão.

“Encontrei na submissão da minha relação um poderoso laço de união. E você? Hoje em dia, essa afirmação pode soar forte, não é mesmo? Com o tempo, a palavra ‘submissão’ pareceu se inclinar para um único lado, e afirmar que se é submisso muitas vezes causa controvérsias. Mas, espere um momento…“, começou dizendo.

A loira então explicou melhor: “Num relacionamento sólido, a verdadeira essência reside na compreensão profunda de que submissão não se trata de controle autoritário, mas de uma entrega mútua, cheia de amor. Assim como os pilares de um império se sustentam firmes, a mulher abraça sua missão com determinação, enquanto o homem, da mesma forma, se entrega com submissão a um objetivo comum”.

“Nessa sinergia poderosa, submissão não é uma forma de diminuição ou degradação, mas uma expressão de respeito, confiança e valorização do papel do outro. Como parceiros, trabalham juntos para alcançar metas, sonhos e aspirações, construindo um legado duradouro”, comentou.