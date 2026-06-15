Funcionários de motel resgatam jovem mantida em cárcere privado na Serra

Uma jovem foi resgatada após ser mantida em cárcere privado dentro de um motel no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, neste domingo (14). O suspeito é o ex-companheiro da vítima, que acabou detido pela Polícia Militar.

De acordo com informações apuradas, a jovem encontrou o ex-companheiro no estabelecimento para tratar de um assunto relacionado à divulgação de imagens íntimas. Durante a conversa, os dois iniciaram uma discussão dentro do quarto.

Segundo relatos, o homem passou a agir de forma agressiva, com hostilizações e tentativa de agressão, impedindo que a vítima deixasse o local. A porta do quarto foi trancada, mantendo a jovem em situação de cárcere privado.

Diante da situação, a vítima conseguiu pedir ajuda. Funcionários do motel perceberam a gravidade do caso e arrombaram a porta do quarto para resgatá-la.

Logo após o resgate, equipes da Polícia Militar chegaram ao estabelecimento, realizaram a abordagem do suspeito e o encaminharam à delegacia para os procedimentos legais.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias do ocorrido e as possíveis infrações cometidas pelo suspeito.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

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