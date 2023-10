Juliana Paes esbanja corpaço natural de biquíni e explicita beleza

A eterna ‘A Dona do Pedaço’ conquistou quase 90 mil curtidas dos fãs!

Em registro recente, a atriz Juliana Paes, de 44 anos, fez disparar os corações de seus fãs e admiradores ao surgir pleníssima com um biquíni bem fininho, enquanto aproveitava o dia ensolarado para renovar o seu bronzeado natural. Desta vez, a nova estrela da Netflix esbanjou o seu bumbum redondinho para as lentes da câmera e conquistou quase 90 mil

“Dia de ser criança com as minhas favoritas!!!!”, escreveu Juliana Paes na legenda da publicação, impressionando com o seu corpaço escultural e pele bronzeada na sequência praiana, além de roubar a cena com toda a sua beleza natural e sorriso contagiante. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

"Curtindo férias no meu paraíso… Maravilhosa como sempre!", destacou uma admiradora primeiramente. "Julian Paes sempre brutal, maravilhosa, incrível, magnífica", escreveu outro seguidor. "Juliana Paes é uma verdadeira deusa grega", enalteceu mais um, dentre vários comentários elogiosos para a estrela da TV. Vale destacar que em entrevista recente, Juliana Paes relatou os seus problemas com a ansiedade. "Fui buscar ajuda com médico, fiz muita terapia online… Tenho dificuldade de dizer "não" e desfazer laços, evito conflito e embate. Isso tem um preço muito alto. Às vezes, a gente precisa do embate e de falar "não". Você vai deixar de fazer algo importante para você para atender o outro. Eu sempre negociei com isso, talvez por uma necessidade de ser aceita e ser amada. Sou carente", contou a artista.