Paolla Oliveira exibe tatuagens discretas ao usar look cortininha

A atriz Paolla Oliveira deixa suas curvas deslumbrantes à mostra ao usar look no estilo cortininha para renovar o bronzeado

A atriz Paolla Oliveira agitou as redes sociais neste sábado, 6, ao abrir um álbum de fotos com look mínimo. A estrela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado ao ar livre e surgiu com biquíni bege no estilo cortininha.

+ Virginia Fonseca abusa do sol e exibe marquinha intensa: “Rindo pra não chorar”

Nas imagens, ela ostentou sua beleza impecáveis ao mostrar suas curvas em fotos sem filtro. Além disso, a musa ainda deixou à mostra suas tatuagens discretas na lateral do tronco.

Paolla tem tatuagens com o desenho de uma flor no braço e mais três tattoos na lateral do corpo, sendo a letra P, o símbolo do infinito e a palavra ‘equilíbrio’.

+ Geisy Arruda aposta em lingerie vermelha e revela desejo de Réveillon

Nos comentários do post dela, os fãs fizeram vários elogios. “Linda demais”, disse um seguidor. “É beleza demais, amor demais, gostosura demais, felicidade demais, liberdade demais! Assim o recalque não aguenta”, declarou outro. “Muito bom ver que mostra a realidade de um corpo real”, afirmou mais um. “A mais gata do rolê”, declarou mais um.

Paolla Oliveira se emociona ao realizar sonho do pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social nas últimas semanas ao contar que estava realizando um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Com uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa surgiu com ele no Rio Grande do Norte.

+ VÍDEO | Deborah Secco é chamada de velha ao mostrar ‘corpo perfeito’; assista

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre estarem chorando o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu.

+ Bella Campos deixa seios parcialmente à mostra em praia da Bahia

“Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte”, falou ela.