Bella Campos deixa seios parcialmente à mostra em praia da Bahia

Se depender da curtição, Bella Campos não vai mais embora da Bahia. Aproveitando os dias de férias em Salvador, a atriz decidiu usufruir das praias baianas dias após ser vista, no meio do público, no show da Família Gil, no Festival Virada Salvador 2024. As informações são da BNews.

Em seu perfil oficial do Instagram, a morena compartilhou uma série de cliques em que aparece de biquíni, com os seios parcialmente à mostra. “Axé mamãe Bahia!”, escreveu a artista na legenda da publicação, que deixou os seguidores em polvorosa nos comentários.

Outros artistas e fãs exaltaram a beleza da atriz. “Meu Deus”, comentou Luisa Sonza. “Eis que surge uma sereiaaaa”, escreveu uma internauta. “Jesus! Sem palavras!”, postou outra. “Duvido demais da minha sexualidade quando vejo essa mulher”, brincou mais uma.