VÍDEO | Deborah Secco é chamada de velha ao mostrar ‘corpo perfeito’; assista

Se Deborah Secco é a mais nova solteira do pedaço, ainda não sabemos. Mas, mesmo intrigando internautas, por não aparecer com o marido Hugo Moura, no Réveillon, a atriz segue plena e esbanjando belezas nas redes sociais, para alegria de uns e delírios de alguns outros. As informações são da BNews.

Nesta terça-feira (2), a intérprete de personagem Lara, na novela ‘Elas por Elas’, da TV Globo, voltou a movimentar a web ao compartilhar um vídeo de biquíni. Aos 44 anos, Deborah ostentou corpo perfeito ao surgir de fio-dental durante um banho de cachoeira.

Porém, um internauta acabou roubando a cena ao chamar a atriz de velha. “Velhice é fo&@… já demonstra sinais”, comentou na publicação e acabou sendo “atacado” pelos fãs da artista. “A lei da vida né,mas vc está vendo sinais de velhice onde?”, questionou um. “vc é um coitado… que pena de vc!!!!”, postou outra. “eu queria ficar velha assim”, destacou mais uma.