Paolla Oliveira abre a jaqueta e faz vídeo com sutiã revelador e provocante

Paolla Oliveira encantou os fãs nesta quinta-feira (25) e deu o que falar com uma nova publicação no Instagram, que deixou a galera apaixonada. A atriz mostrou seu look escolhido para a noite e faz um baita sucesso com a produção elegante para a ocasião.

Dessa vez, a atriz escolheu um look off-white pra lá de ousado e ostentou seu corpão de milhões ao surgir com a tendência do momento, onde apostou apenas em deixar seu sutiã preto à mostra na produção. “Ontem, pronta pra contar umas histórias por aí…”, disse a musa, fazendo mistério na legenda.

“Que mulher, isso sim que eu chamo de perfeição”, disparou uma fã da atriz nos comentários da publicação. “Ela foi brincar de ser linda e não parou nunca mais”, exaltou outro internauta. “Uma verdadeira deusa da beleza natural”, elogiou outro seguidor da atriz.