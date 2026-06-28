Novo RG pode ser solicitado pelo celular e, em alguns estados, entregue em casa pelos Correios

Os brasileiros já podem iniciar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) pelo celular, utilizando sites e aplicativos disponibilizados pelos governos estaduais. Em alguns estados, o documento físico também pode ser entregue diretamente na residência por meio dos Correios, trazendo mais comodidade para a população.

Apesar da modernização do serviço, o comparecimento presencial continua obrigatório para a conclusão do processo. O cidadão precisa realizar a coleta biométrica, tirar a foto oficial, confirmar os dados pessoais e assinar o documento.

Após a emissão, a versão digital da nova identidade fica disponível no aplicativo Gov.br. Em estados como São Paulo, também é possível solicitar a entrega da carteira física pelos Correios após o atendimento presencial.

Como solicitar a nova identidade

Acesse o portal ou aplicativo do governo do seu estado; Faça o agendamento do atendimento presencial; Compareça ao posto na data marcada para coleta da biometria, fotografia e assinatura; Aguarde a emissão do documento; Baixe a versão digital pelo aplicativo Gov.br; Nos estados que oferecem o serviço, solicite a entrega da via física pelos Correios.

Situação no Espírito Santo

No Espírito Santo, a entrega domiciliar da nova identidade ainda não está disponível. No entanto, o governo estadual pretende implantar o serviço até o fim de 2026.

A nova Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como número único de identificação, possui QR Code para verificação de autenticidade e segue um padrão nacional em todo o país.

O antigo RG continuará válido até 28 de fevereiro de 2032, mas pode perder sua validade prática antes desse prazo em casos de rasuras, desgaste excessivo ou quando a foto não permitir mais a identificação do titular.

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