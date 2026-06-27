Nacional
‘Não vai dar certo’: padre aconselha noiva a desistir do casamento após lista de exigências do noivo
Religioso contou, durante uma pregação, que orientou uma noiva de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, a repensar o casamento após o noivo afirmar que ela precisava mudar 13 atitudes, enquanto ele dizia não ter nada a corrigir. O caso repercutiu nas redes sociais.
O padre Chrystian Shankar, conhecido por dar conselhos sobre relacionamentos durante missas e pregações e que tem mais de 5 milhões de seguidores em uma rede social, voltou a repercutir nas redes sociais ao relatar um caso em que aconselhou uma noiva a desistir do casamento. Segundo ele, a orientação foi dada após o noivo apresentar uma lista de exigências para a união.
Ao relatar a história aos fiéis, o padre afirmou ter percebido sinais de desequilíbrio na relação do casal durante os encontros que teve com os dois. Segundo ele, a conclusão foi tomada após ouvir separadamente o noivo e a noiva e identificar um alerta de que a união dificilmente daria certo.
“Ela me disse assim: ‘Padre, meu namorado me passou essa lista aqui’. Tinha 13 itens. Eu perguntei: ‘O que são esses 13 itens?’. Ela respondeu: ‘São as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo'”, contou.
O padre afirmou que questionou a noiva se ela também havia feito uma lista de exigências para o companheiro.
“‘Passou a lista para ele? Tem quantas?’, ela respondeu: ‘Não. Ele falou que não precisa mudar em nada’. Eu falei: ‘Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo'”, relatou.
Segundo o padre Chrystian Shankar, ele percebeu sinais de soberba na postura do noivo após conversar com ele.
“Não sei o que aconteceu lá. O casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma”, concluiu, arrancando risos e aplausos dos fiéis.
Repercussão nas redes
O relato viralizou e recebeu centenas de comentários de apoio ao padre. Entre as mensagens deixadas pelos internautas estão: “Divo celestial”, “Livramento em forma de padre”, “Por mais padres assim”, “Além de padre, é salva-vidas”.
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