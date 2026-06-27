‘Não vai dar certo’: padre aconselha noiva a desistir do casamento após lista de exigências do noivo

Religioso contou, durante uma pregação, que orientou uma noiva de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, a repensar o casamento após o noivo afirmar que ela precisava mudar 13 atitudes, enquanto ele dizia não ter nada a corrigir. O caso repercutiu nas redes sociais.

O padre Chrystian Shankar, conhecido por dar conselhos sobre relacionamentos durante missas e pregações e que tem mais de 5 milhões de seguidores em uma rede social, voltou a repercutir nas redes sociais ao relatar um caso em que aconselhou uma noiva a desistir do casamento. Segundo ele, a orientação foi dada após o noivo apresentar uma lista de exigências para a união.

Ao relatar a história aos fiéis, o padre afirmou ter percebido sinais de desequilíbrio na relação do casal durante os encontros que teve com os dois. Segundo ele, a conclusão foi tomada após ouvir separadamente o noivo e a noiva e identificar um alerta de que a união dificilmente daria certo.

“Ela me disse assim: ‘Padre, meu namorado me passou essa lista aqui’. Tinha 13 itens. Eu perguntei: ‘O que são esses 13 itens?’. Ela respondeu: ‘São as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo'”, contou.

O padre afirmou que questionou a noiva se ela também havia feito uma lista de exigências para o companheiro.